O Al Fateh, equipa orientada pelo português José Gomes, venceu pela terceira vez consecutiva no campeonato, saindo da zona de despromoção. Ganhou ao Al Okhdood por 3-1, fora de casa, com o português Jorge Fernandes como titular.

O primeiro golo do Al Fateh foi conseguido por um jogador que bem conhece Portugal - Djaniny, ex-União de Leiria ou Benfica. Foi o quinto golo do experiente avançado, de 33 anos.

O Al Fateh subiu ao 17.º lugar, saindo da zona de despromoção ao fim do nono jogo de José Gomes na Liga saudita.

No outro jogo da tarde, o Damac de Nuno Almeida foi travado pelo Al Orobah, por 2-1. O duelo entre equipas com as mesmas aspirações na tabela foi dividido, mas caiu para o lado dos visitantes.

Ao fim de 22 jogos, o Damac (12.º) soma 24 pontos, mais um do que o Al Orobah (13.º).