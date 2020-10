A armada lusa do Almería perdeu, este sábado, em casa do Logroñés por 1-0, em jogo da quinta jornada da segunda Liga espanhola.



Com Samuel Costa de início, a equipa orientada por José Gomes ficou em desvantagem a partir do minuto 78 com um golo de Andy. Refira-se que nessa altura, o técnico português já tinha lançado João Carvalho enquanto Pedro Mendes, avançado emprestado pelo Sporting, não saiu do banco de suplentes.



O Almería ainda marcou no período de descontos por Sadiq, mas o lance foi anulado após recurso ao VAR.



Na outra partida disputada este sábado, o Espanhol bateu o Alcorcón com um belo golo do ex-Benfica Raúl de Tomás. O avançado espanhol dominou na área, deitou um adversário e atirou a contar, dando os três pontos aos catalães.



Veja o golo de RDT: