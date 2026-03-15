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Há 48 min
VÍDEO: José Gomes reclama com árbitro no túnel para os balneários
Técnico português queixou-se dos empurrões dos jogadores do Al Hilal
TFR
Técnico português queixou-se dos empurrões dos jogadores do Al Hilal
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José Gomes esteve novamente envolvido numa polémica com a arbitragem da Liga saudita. Já depois de ter deixado duras críticas, o treinador português foi agora filmando a contestar com um árbitro.
Tudo decorreu no jogo deste sábado, entre o Al Fateh e o Al Hilal, em que o português foi visto a reclamar com o árbitro da partida, alegando que os jogadores do Al Hilal estavam a empurrar. O treinador de 55 anos estava visivelmente irritado com o critério da equipa de arbitragem.
Ora veja o momento:
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