José Gomes esteve novamente envolvido numa polémica com a arbitragem da Liga saudita. Já depois de ter deixado duras críticas, o treinador português foi agora filmando a contestar com um árbitro.

Tudo decorreu no jogo deste sábado, entre o Al Fateh e o Al Hilal, em que o português foi visto a reclamar com o árbitro da partida, alegando que os jogadores do Al Hilal estavam a empurrar. O treinador de 55 anos estava visivelmente irritado com o critério da equipa de arbitragem.

Ora veja o momento: