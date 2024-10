O Zamalek, do português José Gomes, perdeu a Supertaça do Egito esta quinta-feira, ao ser derrotado na final, diante do Al Ahly, nos penáltis (7-6).

Após um nulo no tempo regulamentar e no prolongamento, foram precisos 18 penáltis para decidir o vencedor, com o Al Ahly a revelar-se mais competente.