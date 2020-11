José Morais, treinador bicampeão coreano e ex-adjunto de José Mourinho, recordou os tempos no qual trabalho com Cristiano Ronaldo no Real Madrid entre 2010 e 2013.

O técnico, que está nesta altura à procura de novo clube, deixou rasgados elogios ao avançado da Juventus e capitão da Seleção Nacional. «Cristiano é uma máquina não só como jogador, mas também como pessoa, pela forma como ajuda e trata toda a gente», afirmou em entrevista à agência Efe.

Na mesma entrevista, José Morais falou sobre alguns jogadores que foram treinados por Mourinho e que hoje, uns com mais sucesso do que outros, dão cartas no comando de equipas técnicas. «O Sérgio Conceição aprendeu muito com Mourinho do que é como treinador e hoje é um técnico de qualidade, com carisma e grande personalidade. Jorge Costa, Mário Silva, etc... São uma geraçã de jogadores que trabalharam com Mourinho e que agora são treinadores. Há uma geração de treinadores que foi treinada por Mourinho e que beneficiou muito disso. Pelo método, pelo rigor e pela organização. Ele é uma referência para eles», vincou.

Recorde-se que o técnico de 55 anos mostrou-se recentemente favorável a um regresso a Portugal, mas também Espanha é uma opção em aberto. E tem um lugar preferido. «Adorava voltar a Espanha. Com a minha experiência, não tenho problemas em que a minha tarefa seja, por exemplo, levar um Saragoça à primeira divisão. Porquê o Saragoça? Tenho um sentimento especial por esse clube. O estádio, o clube e os adeptos... dá-me pena ver o Saragoça como está hoje [na 2.ª divisão]. E a cidade tem tudo para ter uma equipa com estabilidade na primeira divisão. Penso que poderia ajudar», rematou.