José Morais deixou o comando técnico do Sepahan, informou o clube iraniano este sábado.

O treinador português deixa a equipa na liderança do campeonato do Irão, com 20 pontos, mais um do que o Tractor, que é segundo classificado.

A saída de José Morais acontece um dia depois da vitória sobre o Aluminium Arak (1-0) e deve-se a motivos pessoais.

O técnico de 59 anos cumpria a terceira época no Irão.