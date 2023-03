Treinado por José Mourinho no Inter de Milão entre 2008 e 2010, Dejan Stankovic é agora treinador e orienta a Sampdoria, que no próximo domingo visita a Roma, comandada pelo técnico português.

O antigo internacional sérvio, de 44 anos, não esconde a admiração pelo «special one» e revelou que ainda lhe pede conselhos.

«Respeito-o muito. Chegou ao Inter quando eu tinha 30 anos e pensava que já tinha dado tudo, mesmo em privado. Mas o José conseguiu melhorar-me naqueles 20 ou 30 por cento que não sabia que tinha. Nunca perdemos o contacto, mesmo nos dias de hoje», afirmou em entrevista ao Corriere dello Sport.

«Peço-lhe conselhos, trocamos opiniões, é um homem e um treinador de inteligência inigualável, tem uma capacidade fora do comum. Ele treina toda gente, jogadores, dirigentes, staff, imprensa, adeptos... Treina-os, não os manipula. É empático e envolvente. Assim como o Sinisa [Mihaijlovic], divide. Não cede em nada. Ou te afastas dele, ou o respeitas profundamente. Penso que alguns ainda não perceberam a grandeza do José. Ou não querem aceitá-la», frisou.

Stankovic destacou ainda a forma como Mourinho se adaptou à evolução do futebol.«Ganhou muito e continua a querer ganhar, a equipa dele tem momentos em que joga bem e outros nem tanto, mas no final conseguem os resultados. O futebol mudou muito. Havia um futebol em 2008/2010 e há outro diferente em 2020/23. Mas o José sabe adaptar-se perfeitamente às mudanças. Primeiro, percebe o que tem disponível, a qualidade e as características dos jogadores que treina. Depois, tenta colocá-los em condições de darem o máximo e até mais.»

A Sampdoria é penúltima classificada do campeonato italiano e luta pela permanência, com 15 pontos amealhados, a nove da «linha de água». A Roma, em quinto, está a disputar o acesso à Liga dos Campeões.