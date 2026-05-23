José Mourinho vai assistir à final da Taça da Alemanha entre Bayern Munique e Estugarda, este sábado, mas a presença do técnico português não agrada a todos.

Uli Hoeneß, presidente honorário do Bayern, foi claro ao ser questionado sobre a possibilidade de Mourinho estar em Berlim para observar Michael Olise, alegado alvo do Real Madrid.

«Ele pode meter cinco olhos em cima do Olise, mas não vai conseguir contratá-lo. Continua intransferível. Espero não o encontrar [Mourinho], porque ele podia ter evitado a viagem de Madrid», disse o dirigente bávaro, à Sky Sport.

Mourinho, que ainda tem contrato com o Benfica, mas deverá regressar em breve ao Real Madrid, estará na final da Taça da Alemanha a convite do diretor desportivo do Estugarda, Fabian Wohlgemuth.