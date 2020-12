José Mourinho reencontrou a felicidade no banco ao serviço do Tottenham. A equipa orientada pelo técnico português lidera a Premier League e venceu dois dos três confrontos (Man. City e Arsenal) contra os crónicos candidatos ao título.



O «Special One» comentou o facto de alguma crítica ter referido que o seu auge já tinha passado e lembrou os títulos que venceu ao serviço do Manchester United.



«Quando as pessoas disseram que o meu auge tinha passado, ganhei três títulos [Man. United]. O meu auge passou e eu ganhei uma taça, uma supertaça e uma Liga Europa. Isso foi no momento em que o meu auge passou, imagina os outros que nunca o conseguem. Estou tranquilo e contente. Obviamente que o Tottenham é o Tottenham e as pessoas não estou habituadas, mas eu estou. Se calhar essa sensação de déjà vu, a sensação de já ter vivido estas posições muitas vezes, talvez tranquilize os jogadores», referiu, em conversa com o jornalista Renato Senise após o jogo com o Arsenal.



Os «spurs» bateram Manchester City e Arsenal, mesmo tendo pouco tempo a bola. Mourinho desvalorizou esses dados estatísticos e frisou que o importante é o que se faz com a bola.



«A história da posse de bola é mais para os filósofos do desporto do que para mim. Nunca ninguém me ouviu dizer: 'Perdi este jogo, mas tive mais posse de bola.' Podem-me ter ouvido dizer que perdi, que não merecíamos perder e que tivemos mais oportunidades de golo. Nunca me ouviram dizer em vinte anos: 'Perdi este jogo, mas o adversário teve mais posse de bola'. O mais importante é o que fazes com a bola. Hoje fizemos dois golos fantásticos com a bola e quando a perdermos, nunca o fizemos em condições que o adversário nos pudesse magoar», argumentou.