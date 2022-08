À espera de reforços?

José Mourinho, à semelhança do que já tem habituado os seus seguidores, partilhou mais uma publicação bem humorada no perfil do Instagram. O técnico português publicou uma fotografia do advogado da Roma e disse mesmo que o estava a pressionar, enquanto este redigia um documento no computador.

«A pôr pressão no advogado do clube. Anda lá, Daniele!», escreveu.

Importa referir que, segundo a imprensa transalpina, a Roma está prestes a receber mais um reforço de peso: trata-se de Georginio Wijnaldum, que vai chegar à capital italiana por empréstimo do Paris Saint-Germain.