Tal como havia anunciado na semana passada, José Mourinho começou, esta quarta-feira, a ajudar no transporte de comida a partir da horta do Tottenham para o posto de distribuição criado pelo clube no seu estádio.



Nas imagens divulgados pelos spurs, é possível ver o português a carregar as colheitas da horta do clube, habitualmente usada para as refeições dos jogadores da primeira equipa, para um veículo que as levará até ao estádio. A partir desse centro de distribuição, a comida será entregue a quem mais precisa.



Veja as imagens do primeiro dia de Mourinho no novo trabalho na galeria associada.