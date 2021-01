Um golo português travou o Tottenham de José Mourinho. Ivan Cavaleiro marcou o golo do empate do Fulham no reduto dos Spurs (1-1).

O Tottenham queria responder à vitória do Manchester City, pouco antes, e até chegou à vantagem ao minuto 25: Reguilón cruzou da esquerda e Harry Kane marcou com um belo mergulho de cabeça.

Antes já Areola tinha negado o golo aos Spurs com duas belas intervenções, mas o Fulham também assustou à beira do intervalo, com um remate acrobático de Loftus-Cheek que saiu perto do poste.

Son acertou mesmo no ferro, já na segunda parte (72m), mas logo a seguir surgiu o empate do Fulham, com Ivan Cavaleiro a impulsionar-se muito bem e a bater Lloris.

Mourinho ainda festejou um segundo golo em cima do minuto 90, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

O Tottenham fica assim na sexta posição, com 30 pontos, a seis do líder, Manchester United.