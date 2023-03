José Mourinho foi eleito para o «Hall Of Fame» do futebol italiano, informou a Federação de futebol daquele país.



O técnico português foi eleito, juntamente com mais dez personalidades que marcaram a Serie A, numa votação feita por diretores e vice-diretores dos maiores meios de comunicação desportivos italianos.



Além de Mourinho, também Zinedine Zidane, Gianfranco Zola, Alessandro Altobelli, Cristiana Girelli, Ernesto Pellegrini, Siniša Mihajlović e Erno Egri Erbstein entraram na lista restrita.



Lembre-se que Mourinho orienta atualmente a Roma, clube pelo qual venceu a primeira edição da Liga Conferência na temporada anterior. Os romanos são a segunda equipa transalpina que o treinador orienta depois de ter passado pelo Inter de Milão (2008-2010) e ter conquistado uma Liga dos Campeões, dois campeonatos italianos, uma Taça italiana e uma Supertaça de Itália.



A cerimónia de entrega das distinções vai realizar-se nos próximos meses, explicou a Federação de Futebol italiana.