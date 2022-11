José Mourinho foi suspenso por dois jogos pela comissão disciplinar da federação italiana, devido à expulsão já nos instantes finais do jogo da Roma com o Torino, no domingo, que terminou empatado a uma bola.

Segundo o relatório do árbitro, o treinador português protestou uma decisão com «uma atitude ameaçadora» e dirigiu alguns insultos, o que lhe valeu o cartão vermelho. De resto, na conferência de imprensa pós-jogo, Mourinho até pediu desculpa ao juiz.

Como resultado deste castigo, o special one vai falhar as duas próximas jornadas, no dia 4 de janeiro, no Olímpico, frente ao Bologna e no dia 8, em San Siro, contra o Milan.