José Morais revelou alguns aspetos da sua relação profissional e pessal com José Mourinho.

Numa entrevista à Dugout, o português que orienta os sul-coreanos do Jeonbuk Motors destacou o «Special One» como alguém com «uma personalidade especial, uma pessoa muito carismática, mas ao mesmo tempo um bom amigo».

«Organização, forma de pensar, tranquilidade, coragem, pragmatismo que tem em alguns momentos para vencer os jogos, a forma como ele comunica com os jogadores de forma a torná-los conscientes do compromisso com algo maior do que eles próprios... Foram as coisas que aprendi com ele. Ao mesmo tempo, Mourinho é alguém com quem é divertido trabalhar», afirmou José Morais, que integrou a equipa técnica de Mourinho no Inter de Milão, no Real Madrid e no Chelsea.

«Como seu assistente tentei ajudar no que pude, mas ele foi realmente quem me ajudou a melhorar como treinador», concluiu sobre o agora treinador do Tottenham.