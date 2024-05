O Al-Ittihad já trabalha nos bastidores pela contratação do novo técnico e, sabe o Maisfutebol, tem dois nomes prioritários em discussão: José Mourinho e Massimiliano Allegri.

Alvo também dos turcos do Besiktas, Mourinho tem a aprovação de boa parte da estrutura do emblema de Jeddah, especialmente do novo diretor Ramon Planes, ex-Betis.

De saída da Juventus, onde deve dar lugar a Thiago Motta, Allegri já foi um nome especulado pelo clube saudita no passado recente, mas, na ocasião, as conversas não avançaram.

Marcelo Gallardo, recorde-se, deixou recentemente o comando técnico do Al-Ittihad. O argentino, entretanto, ainda não assinou a rescisão contratual, o que acaba por ter impacto na definição do seu substituto.