José Mourinho sofreu este domingo a primeira derrota no comando técnico da Roma, ao fim de sete jogos, na visita a Verona, para defrontar o Hellas, e, no final do encontro, admitiu aos jornalistas que a equipa não jogou bem.

«Hoje não jogámos bem. Não tenho nada a apontar relativamente ao compromisso e à atitude dos meus jogadores, mas não jogámos bem», afirmou o técnico português.

«Não nos adaptamos ao jogo deles e perdemos muitos duelos individuais. Eles tiveram mais intensidade do que nós e eu preciso de ver algumas horas de vídeo da partida para perceber o que aconteceu realmente», frisou Mourinho.

«Analisámos várias situações antes do jogo por isso eles não nos surpreenderam, mas acredito que, em determinadas circunstâncias, interpretámos mal algumas situações de jogo. Tivemos algumas dificuldades em jogar e tínhamos de limitar as bolas longas. Sabíamos que eles são muito bons nos duelos defensivos individuais, e faltou qualidade ao nosso jogo. Marcaram os três golos longe do meu banco, por isso não sei detalhes, e preciso do vídeo para perceber o que correu mal», disse ainda o treinador que deixou também uma mensagem nas redes sociais.

«A minha cara diz tudo, mas amanhã é outro dia», escreveu Mourinho na legenda de uma fotografia do final do jogo.