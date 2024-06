José Mourinho já começou a trabalhar no Fenerbahçe, mas este sábado esteve na Alemanha com uma missão diferente. O «special one» esteve nas bancadas a assistir ao Turquia-Portugal, acompanhado pelo também português Mário Branco, diretor desportivo da equipa de Istambul.

Além de ver a vitória portuguesa (3-0), Mourinho também pôde tirar notas de vários jogadores do Fenerbahçe. Samet Akaydin, que marcou o autogolo, foi titular, assim como Kadioglu. Já Ismail Yuksek foi suplente utilizado, enquanto Mert Muldur não saiu do banco.

José Mourinho is at the Signal Iduna Park, watching Portugal play Turkey (with 5 Fenerbahce players). pic.twitter.com/wBJhGYFuYJ