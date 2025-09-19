José Mourinho foi colaborador do Maisfutebol desde a primeira hora. Ricos em conteúdo, atentos à realidade e sempre com um olhar virado para o futuro, os seus textos, em forma de crónicas e artigos de opinião, foram publicados ao longo de quase um ano.



Mourinho parou de escrever para o Maisfutebol pouco depois de assumir o cargo de treinador do Benfica. Mas ainda fez um último texto a explicar como era um dia normal dele no clube encarnado.



A primeira crónica no Maisfutebol saiu no dia em que começou o Euro 2000. A última foi publicada já em 2011, depois de deixar o Benfica e antes de treinar a U. Leiria.



Recuperar os seus textos é uma forma de o ajudarmos a perceber como pensava Mourinho nessa altura. E uma forma, simples, de lhe prestarmos homenagem.

Nesta altura em que regressou ao ponto de partida, recordamos então os textos que escreveu no nosso jornal.

Leia todas as crónicas:

Uma pergunta sobre o Euro-2004



Thanks a lot, mr. Souness!



Fantástico, mas...



Que se passa no Sporting?



Sem vergonha de chorar



Barcelona não chora por Figo



De volta a Portugal



Quer conhecer Rivaldo?



Putos para sempre



Um outro Bosman



Violência, não!



Três nomes próprios



Barcelona, mais que um clube



(An)danças de treinadores



A teoria da rotatividade



Um dia «à Benfica»



Pedro em Barcelona



Figo: a coragem dos grandes



Raúl: esperto ou mentiroso?



«Incrreíble!»