Mourinho: as crónicas no Maisfutebol
Vinte textos escritos em 2000 e 2001, antes e depois de treinar o Benfica
José Mourinho foi colaborador do Maisfutebol desde a primeira hora. Ricos em conteúdo, atentos à realidade e sempre com um olhar virado para o futuro, os seus textos, em forma de crónicas e artigos de opinião, foram publicados ao longo de quase um ano.
Mourinho parou de escrever para o Maisfutebol pouco depois de assumir o cargo de treinador do Benfica. Mas ainda fez um último texto a explicar como era um dia normal dele no clube encarnado.
A primeira crónica no Maisfutebol saiu no dia em que começou o Euro 2000. A última foi publicada já em 2011, depois de deixar o Benfica e antes de treinar a U. Leiria.
Recuperar os seus textos é uma forma de o ajudarmos a perceber como pensava Mourinho nessa altura. E uma forma, simples, de lhe prestarmos homenagem.
Nesta altura em que regressou ao ponto de partida, recordamos então os textos que escreveu no nosso jornal.
Leia todas as crónicas:
Uma pergunta sobre o Euro-2004
Thanks a lot, mr. Souness!
Fantástico, mas...
Que se passa no Sporting?
Sem vergonha de chorar
Barcelona não chora por Figo
De volta a Portugal
Quer conhecer Rivaldo?
Putos para sempre
Um outro Bosman
Violência, não!
Três nomes próprios
Barcelona, mais que um clube
(An)danças de treinadores
A teoria da rotatividade
Um dia «à Benfica»
Pedro em Barcelona
Figo: a coragem dos grandes
Raúl: esperto ou mentiroso?
«Incrreíble!»