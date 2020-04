A BBC e a Sky Sports avançaram esta quarta-feira que José Mourinho aceitou que não cumpriu as indicações dadas pelas autoridades ao ser apanhado a treinar num três jogadores do Tottenham.

«Aceito que as minhas ações não estiveram de acordo com o protocolo do Governo e devemos apenas estar em contacto com membros das nossas próprias casa», disse, citado por estes dois órgãos de comunicação social.

«É fundamental que façamos a nossa parte e cumpramos os conselhos do Governo para apoiar os nossos heróis no Serviço Nacional de Saúde e salvar vidas», lê-se também em declarações atribuídas a Mourinho.