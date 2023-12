Apesar do triunfo na derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, a Roma, de José Mourinho, terminou no segundo lugar do grupo e vai ter de passar pelo play-off de acesso aos oitavos de final.

O treinador português considerou que há vários adversários de alto nível que caíram da Liga dos Campeões, dando o exemplo do Benfica.

«Agora temos de jogar contra uma equipa importante da Liga dos Campeões, mas mesmo aqueles que nos defrontarem não ficarão felizes», afirmou o técnico luso aos microfones da Sky Sports.

«O Benfica chegou aos quartos de final [da Champions] no ano passado e não esconde a frustração com a ida à Liga Europa, porque é uma equipa feita para chegar mais longe. Esta é a ambição deles. Quanto às outras equipas, há o Galatasaray, o Lens e o Feyenoord, que são equipas com condições de continuar na Liga dos Campeões e para eles a Liga Europa é uma motivação. Não está o PSG nem o Manchester United, que querem ganhar a Champions, mas há excelentes equipas. Espero que não aconteça como no ano passado, quando vencemos o Salzburgo, a Real Sociedad e o Bayer Leverkusen e parecia que ganhámos a uma equipa das Ilhas Faroé», completou.

Mourinho confessou ainda que ficou emocionado ao assistir ao golo de Niccolò Pisilli, jovem de 19 anos formado nos giallorossi que está a dar os primeiros passos na equipa principal.

«Estes meninos nasceram e cresceram aqui, vinham para o estádio com as famílias. Quando eles têm a oportunidade de jogar na equipa principal, é incrível para eles. Para o Pisilli não foi a estreia, mas foi o seu primeiro golo no Olímpico com a primeira equipa, na baliza mágica onde eles sonham marcar. Tive de sair a correr para não chorar também», concluiu.