José Mourinho foi castigado com três jogos de suspensão por apertar o nariz ao treinador do Galatasaray, Okan Buruk, após o dérbi de Istambul na Taça da Turquia, avança a imprensa do país.

O castigo do treinador português terá sido atenuado pelo Conselho de Disciplina do Futebol Profissional (PFDK) da Federação Turca de Futebol (TFF), que considerou que o «special one» reagiu após uma «provocação» do técnico adversário.

Além de Mourinho, o adjunto Salvatore Foti foi suspenso por quatro encontros e Fred, que viu cartão vermelho na reta final, apanhou um castigo de três jogos. Mert Yandas vai ficar de fora um jogo.

Do lado do Galatasaray, Baris Alper Yilmaz e Kerem Demirbay também foram suspensos três partidas.

Recorde-se que o Galatasaray venceu por 2-1 e carimbou a passagem para as meias-finais. No final do encontro, instalou-se um cenário de caos no relvado, com confrontos que envolveram equipas técnicas e jogadores das duas equipas.

Recorde o momento entre Mourinho e o treinador do Galatasaray: