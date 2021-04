José Mourinho admitiu estar «frustrado» após o Tottenham ter permitido ao Newcastle chegar ao empate nos minutos finais do encontro, atrasando-se assim na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.



«Estou frustrado. Precisávamos de vencer e viemos aqui para vencer. Não estivemos longe de o conseguir mas ao mesmo tempo, criámos alguma instabilidade no nosso jogo com muitos erros defensivos a nível individual. Demos sempre uma hipótese ao Newcastle de continuar no jogo», começou por dizer, citado pela BBC.



Os «spurs» poderiam ter feito o 3-1, mas acertaram no poste e no minuto seguinte concederam a igualdade - autoria de Willock. O técnico português lembrou precisamente esse momento.



«Tivemos uma grande oportunidade para fazer o 3-1 e matar o jogo e acabámos por conceder um golo no minuto a seguir. Olhando para o segundo golo, é fácil de perceber porque existiram três diferentes momentos: o cruzamento, a bola na área que eles ganharam e o ressalto na cara do golo quando os nossos dois defesas estavam bem posicionados. É fácil de analisar», referiu.