A Federação Italiana abriu um inquérito após as palavras de José Mourinho esta terça-feira, de forma a apurar o que aconteceu antes da expulsão do treinador português, na derrota com a Cremonese.

Depois do jogo, o técnico da Roma disse que queria «tomar medidas legais» contra o quarto árbitro, Marco Serra. «O Piccinini [árbitro principal] mostrou-me vermelho pelo que lhe foi dito pelo quarto árbitro que não teve a honestidade de lhe dizer o que me tinha dito e da forma como o fez, determinando a minha reação.»

«Ele falou comigo de forma injustificável e depois do jogo disse-lhe: 'Quero que sejas honesto e que digas o que aconteceu'. Só que ele aí teve um lapso de memória. Foi a primeira vez na minha carreira que um árbitro falou comigo de forma injustificável», disse o técnico luso.

Tudo ocorreu durante um lance aparentemente normal, após um contacto entre Kumbulla e Tsadjout, em que Mourinho protestou. O quarto árbitro, que nestas situações costuma intervir de forma a pedir calma aos treinadores, terá dirigido duras palavras ao special one, que são citadas pela imprensa italiana, com recurso às imagens do jogo.

«Todos te lixam. Vai para casa», terá dito Marco Serra.

De acordo com o Corriere dello Sport, Mourinho encontra-se fora do país por motivos pessoais, mas já esta quinta-feira o treinador deverá ser ouvido.