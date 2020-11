José Mourinho tem estado ativo nas redes sociais e as publicações em tom irónico e provocativo têm dado que falar. O treinador português do Tottenham, que já é um fenómeno no Instagram, assumiu total responsabilidade pelo conteúdo que tem partilhado.

«Sim, claro. Não aceito que esteja totalmente nas mãos das minhas pessoas. Também preciso de pôr o meu sal e pimenta. Isso é óbvio», disse o técnico português, em entrevista ao antigo jogador Jermaine Jenas, num programa da BBC.

Uma das publicações do técnico dos spurs aconteceu no final de um jogo, quando os jogadores se encontravam no balneário a utilizar os telemóveis. Sinal dos tempos aos quais Mourinho se tem vindo a habituar.

«A imagem dos telemóveis depois do jogo com o Burnley leva-me ao início da minha carreira como adjunto, em que o Louis van Gaal me dizia ‘não quero jogadores com os telemóveis’. Vinte anos depois estamos numa realidade em que, após o jogo, todos os jogadores estão ao telemóvel, é normal, e eu também o faço», admitiu.

«Nós, treinadores, duramos mais tempo [no ativo] que os jogadores, por isso lidamos com diferentes gerações. Uma das nossas qualidades tem de ser a capacidade de nos adaptarmos aos novos tempos. Foi uma publicação divertida», rematou.