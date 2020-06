Além de ter elogiado Marcus Rashford, José Mourinho comentou o impacto que Bruno Fernandes teve no Manchester United desde que chegou.



«É um bom jogador, joga numa boa equipa e num bom clube. Por norma os grandes jogadores, mais cedo ou mais tarde, adaptam-se e têm rendimento. No caso do Bruno, mal chegou encontrou um grupo numa boa série de resultados. Acho que está sair-se bastante bem», referiu, em conferência de imprensa.



O português revelou ainda que Harry Kane, Son e Sissoko vão ser titulares na receção aos red devils, a sua ex-equipa.



«O Harry está a trabalhar extremamente bem. Posso dizer sem qualquer problema que será titular amanhã [sexta-feira]. Se está pronto para jogar 90, 80 ou 60 minutos? Não sei. Se está na sua melhor forma? Não sabemos, ele está há seis meses sem jogar. Trabalhou extremamente bem, é um profissional incrível e vai ser titular», atirou.

Esta sexta-feira Mourinho vai defrontar pela primeira vez Bruno Fernandes desde que chegou a Inglaterra. O duelo entre spurs e red devils está agendado para as 20h15, desta sexta-feira.