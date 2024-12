Depois de Pep Guardiola ter dito que José Mourinho era mais um dos muitos que queriam que o Manchester City descesse de divisão na sequência das investigações ao clube inglês por alegada violação das regras do fair-play financeiro, o treinador português não deixou o homólogo catalão sem resposta.

«Trabalhámos juntos durante três anos. Eu era treinador-adjunto e ele era jogador. Gosto muito dele e ele sabe disso. Ele também gosta de mim e eu também o sei. Não temos problemas um com o outro. Uma coisa são as palavras e outra são os sentimentos profundos», começou por introduzir o técnico do Fenerbahçe na antevisão ao jogo desta quarta-feira para a Liga Europa com o Athletic Bilbao.

E garantiu que aquilo que quer ver acontecer no caso do Manchester City nada mais é do que justiça. «Não é que eu queira que o Man City seja despromovido. O que é verdade é que eu gosto de justiça. Muitas vezes, clubes pequenos são punidos por ultrapassarem as regras e o fair play financeiro em 5 ou 10 euros. Em Roma, durante três anos, passei por grandes limitações por causa disso. Não me parece justo que os grandes "tubarões" - e refiro-me aos "tubarões" financeiros - encontrem sempre uma forma de fugir às regras», concluiu.