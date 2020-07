José Mourinho festejou como um menino a vitória do Tottenham no dérbi do Norte de Londres. Os Spurs derrotaram o Arsenal e o treinador português falou mais de emoção do que de táticas no final da partida.



«É fantástico vencer o dérbi. Não nasci adepto do Tottenham, nem adepto do Inter, nasci adepto do Vitória de Setúbal. Mas amei ganhar o dérbi. Temos de amar o clube onde trabalhamos. Para ganhar estes jogos, os jogadores têm de vestir a pele de um adepto. Têm de perceber o que um adepto do Tottenham sentiria se estivesse dentro do campo», disse Mourinho à televisão do Tottenham.



Logo a seguir, o técnico também falou à Sky Sports. «O jogo foi mais tático do que outra coisa qualquer. Ainda tivemos uma bola atirada ao poste. O Mikel Arteta encontrou uma forma para estabilizar e melhorar o Arsenal e nós tivemos de nos adaptar ao estilo deles. Acho que o fizemos muito bem. Controlámos as subidas dos laterais e bloqueámos bem o jogo deles.»



O Arsenal chegou a ter 82 por cento de posse de bola no segundo tempo. Mourinho nunca esteve preocupado, garante. «Mesmo no início da segunda parte, quando eles tiveram muito mais bola, estivemos sempre bastante confortáveis. O nosso meio-campo fez um trabalho fantástico, aguentámos e depois tivemos as nossas oportunidades para ganhar.»



Questionado sobre as limitações físicas de alguns dos seus atletas, José Mourinho usou o calendário a seu favor. «Estava muito calor e tivemos menos 48 horas de descanso do que o Arsenal. Depois do 2-1 eles tentaram qualquer coisa, mas tivemos zero problemas. Estamos feliz porque vencemos o dérbi e estamos na luta por um lugar na Liga Europa. É verdade que o Chelsea e o Liverpool não nos ajudaram nada (risos).»