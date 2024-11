Numa conferência de imprensa animada, após a enfática vitória do Fenerbahçe por 6-2 sobre o Kayserispor, José Mourinho foi questionado sobre os rumores da possível transferência de Cristiano Ronaldo para o Fenerbahçe.

José Mourinho comentou o assunto de forma bem-humorada:

«Um dia ele [Cristiano Ronaldo] pode aparecer em Istambul para um jantar. Afinal, Istambul está perfeitamente localizada entre a Arábia Saudita e Portugal. Talvez ele possa embarcar num voo rápido do seu jato particular para se encontrar com o seu velho amigo José. Talvez no Four Seasons, onde eu resido», começou por ironizar, em declarações citadas pela imprensa local.

«Aqueles que afirmam que ele vai jogar pelo Fenerbahçe estão mal informados ou simplesmente uma tendência para o sensacionalismo», rematou o técnico.

Durante os últimos dias, surgiram notícias na imprensa turca sobre a possível ida de Cristiano Ronaldo para o Fenerbahçe alegadamente a convite de José Mourinho, que o treinou no Real Madrid. Isto aconteceria no final do contrato com o Al Nassr, em junho de 2025.