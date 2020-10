Na véspera do arranque da fase de grupos da Liga Europa, José Mourinho voltou a falar do empate contra o West Ham. O português acredita que o resultado no dérbi londrino não reflete a valia do Tottenham.



«Somos uma equipa em evolução. Acredito que ninguém jogou melhor do que nós com a bola. O que é uma grande evolução em relação à temporada passada. Somos uma equipa muito entusiasmante para quem vê. E esse é o ADN que queremos ter», disse o técnico português em conferência de imprensa de antevisão ao LASK Linz.



Ainda assim, Mourinho reconheceu que jogar bem «não é suficiente» para ganhar. «Claro que precisamos de jogar por um resultado e temos que aprender a fazê-lo», acrescentou.



O técnico dos spurs puxou dos galões para lembrar o histórico que mantém na Liga Europa.



«É a terceira vez em que participo, nas outras duas com o FC Porto e o Manchester United vencemos. Por isso, o recorde na Liga Europa é bom, nunca fui eliminado», atirou.



O Tottenham recebe o LASK esta quinta-feira, pelas 20h00, em jogo da primeira jornada da Liga Europa.