Afinal, foi tudo no calor do momento. Depois de dizer que iria para «alguma equipa da metade inferior da tabela em Inglaterra» para não participar em competições da UEFA, quando deixasse o Fenerbahçe, José Mourinho veio agora rejeitar essa ideia.

«Foi uma piada com pensamentos profundos. Nunca irei para a Premier League – mesmo sabendo que é a melhor competição da Europa – para treinar numa equipa que está na [zona de] despromoção», disse o treinador português, num excerto já divulgado de uma entrevista à Sky Sports.

As palavras de Mourinho, em tom de crítica à UEFA, surgiram na sequência do empate (1-1) com o Manchester United. O treinador português foi expulso por reclamar um penálti não assinalado, tendo ironizado em diversas expostas, quer na flash interview, quer na conferência de imprensa.