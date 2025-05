José Mourinho estava claramente insatisfeito após a derrota caseira do Fenerbahçe, no dérbi de Istambul, com o Besiktas (1-0). O treinador português considerou que apenas uma equipa quis ganhar e deixou críticas à arbitragem.

«Apenas uma equipa queria vencer e criou oportunidades. Apenas uma equipa não conseguiu capitalizar oportunidades de golo. Portanto, não acho que merecemos a derrota de hoje. Dou os parabéns ao Besiktas pela vitória, eles jogaram com uma defesa muito organizada», começou por dizer Mourinho, após a partida.

«Falando sobre as mesmas coisas repetidamente, falando sobre o árbitro, o VAR... Quantas vezes testemunhámos que o mesmo penálti que foi marcado hoje não foi marcado para nós. Ou o penálti que não foi dado ao En-Nesyri… Estou realmente cansado de falar sobre isso porque não tenho poder e nada muda. Mas a situação é esta, é esta a realidade», lamentou.

O Fenerbahçe praticamente disse adeus ao título, ao ficar a oito pontos do Galatasaray, com quatro jornadas por disputar. Mourinho frisou que o campeonato «já estava decidido antes de começar».

«Acredito que o resultado deste campeonato foi decidido antes mesmo de começar. Claro que, matematicamente, os pontos que perdemos nos últimos jogos em casa foram decisivos na decisão final, mas, como já disse, o fim deste campeonato já estava decidido antes mesmo de começar», rematou.