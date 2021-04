Solskjaer criticou Son Heung-Min pela «simulação» no lance em que o VAR anulou o golo de Cavani por alegada falta de McTominay no jogo entre o Tottenham e o Man. United. O norueguês referiu que se um filho seu fizesse o que o sul-coreano fez «ficava sem comer».



«Se fosse o meu filho a ficar assim estendido no chão e a precisar que os dez companheiros o fossem ajudar a levantar… ficava sem comer. É vergonhoso», referiu o técnico dos red devils.



Mourinho não gostou do que ouviu e confessou-se surpreendido pelo que disse o colega de profissão. «Fiquei muito, muito surpreendido pelo comentário que o Solskjaer fez acerca do Son embora não me tenham perguntado», começou por dizer.



«E já disse ao Ole, estive com ele há uns minutos. Se fosse eu a dizer o que ele disse, qual seria a reação? É muito triste que não me tenham perguntado sobre isso. É muito triste também que não tenham honestidade moral para tratar-me da mesma maneira que os outros. O Son tem muita sorte por ter um pai que é melhor pessoa do que Ole. Penso que um pai deve sempre dar de comer aos filhos, não interessa o que façam», acrescentou.