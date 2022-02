Não foi um regresso feliz de José Mourinho ao Giuseppe Meazza.

Em jogo dos quartos de final da Taça de Itália, a Roma perdeu com o Inter por 2-0 e foi afastada da competição.

Antes do apito inicial, o treinador português até recebeu uma ovação de pé por parte dos adeptos dos «nerazzurri», mas ficou desagradado com o que viu pouco depois. Com apenas dois minutos de jogo, a equipa da casa adiantou-se no marcador. Num contra-ataque rápido, Perisic cavalgou pelo corredor esquerdo e centrou para Edin Dzeko, que apareceu entre os centrais dos «giallorossi» para marcar à antiga equipa.

Até ao intervalo, os homens de Inzaghi continuaram com o domínio de jogo e a Roma não conseguiu criar perigo junto à baliza de Samir Handanovic.

A postura da formação romana, que contou com Rui Patrício e Sérgio Oliveira a titulares, mudou após o intervalo.

Zaniolo foi o elemento mais agitador do ataque da equipa forasteira e ficou perto do golo em duas ocasiões, uma das quais em que valeu o corte de Skriniar, já em cima da linha, a evitar o empate.

Logo de seguida, foi Sérgio Oliveira a testar a meia distância e a obrigar o guardião do Inter a aplicar-se, com uma excelente estirada (62m).

Rui Patrício, aos 64 minutos, também teve de se aplicar para travar o remate de Barella, mas já nada conseguiu fazer para impedir o golaço de Alexis Sánchez.

O médio português Sérgio Oliveira perdeu a bola junto ao meio-campo, ficou a pedir falta e a jogada prosseguiu com Darmian. O ala direito italiano serviu o chileno, que disparou do meio da rua ao ângulo das redes de Patrício, para levantar as bancadas do Giuseppe Meazza.

Até ao final, o «special one» ainda ouviu mais cânticos de apoio, mas o objetivo da noite fica pelo caminho e a Roma fica afastada da Taça de Itália. Já o Inter de Milão segue para as meias-finais da prova.