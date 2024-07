A expectativa era alta quanto à participação de Portugal no Euro 2024, mas a equipa das Quinas foi eliminada pela França nos quartos de final.

Durante o estágio do Fenerbahçe na Alemanha, José Mourinho foi questionado pela Sport TV acerca da campanha da Seleção e recordou que os indicadores antes do Europeu já não eram positivos.

«Vi [a Turquia] com a razão e com o lado profissional. Cada vez que a Turquia ganhava era um problema para mim, e cada vez que Portugal ganhava era uma alegria. Fica sempre a frustração quando se sente que se podia fazer melhor. O potencial da equipa era altíssimo. Não falhei muito nas minhas previsões, quando disse que Portugal, França e Inglaterra eram os favoritos. Dois deles estão nas meias-finais. A Espanha é a maior surpresa para mim, na maneira como a equipa evoluiu, é praticamente uma equipa nova. Para mim, neste momento, é a equipa que joga melhor e a que tem jogado melhor ao longo do torneio», assumiu o treinador luso.

«Portugal não foi fantástico, apesar de ter chegado aos quartos de final. Esperava-se mais. Estive no Estádio Nacional, no Portugal-Croácia, e não me cheirou bem. Não fiquei com grandes “feelings”. Durante o torneio fomos a equipa que ia andando, mas não ia convencendo. Muitas das vezes, essas equipas, quando chega o momento da verdade, apresentam-se mais fortes, não foi oc aso de Portugal, não houve uma evolução na equipa. Mas é uma equipa jovem, tirando os dois veteranos [Cristiano Ronaldo e Pepe], uma equipa com anos pela frente. O Mundial está aí ao virar da esquina», concluiu.