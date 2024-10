José Mourinho teve mais uma noite 'à Mourinho', nesta quinta-feira. Deslocou-se ao estádio do Manchester United, onde foi treinador, e levou os turcos do Fenerbahçe a empatar a uma bola com os red devils. Pelo meio, foi expulso pelo árbitro Clement Turpin, por protestos.

Uma expulsão que deixou Mourinho visivelmente irritado e surpreendido junto à linha lateral. Depois do jogo, na flash interview, o treinador português elogiou sarcasticamente a «visão periférica» de Turpin.

Mas deixou também algumas declarações curiosas para a conferência de imprensa. Sobre a expulsão, manteve a ironia:

«Honestamente, a melhor coisa que tenho a fazer é, depois do Fenerbahçe, ir para uma equipa que não participe em competições da UEFA. Se alguma equipa do metade inferior da tabela em Inglaterra me quiser, estou pronto... Este é o único comentário que posso fazer», atirou.

Para além disso, em relação ao jogo, Mourinho deixou bastantes elogios à sua equipa. «Eles é que conquistaram um ponto contra nós, não fomos nós que ganhámos um ponto. Fizemos um jogo incrível. Estava agora a dizer aos jogadores que se jogarmos assim na liga turca vamos destruir tudo. Defrontámos uma equipa que está noutro patamar em relação a nós, é óbvio que a Premier League tem mais qualidade, mais intensidade, mais tudo, mas acho que os meus rapazes fizeram um jogo fantástico», garantiu.