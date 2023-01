Nicolò Zaniolo quer deixar a Roma neste mercado de inverno e já informou o clube, mas a intenção do internacional italiano não foi acatada pela estrutura.

Antes do triunfo da Roma em casa da Spezia, o diretor desportivo Tiago Pinto criticou a atitude do avançado, que ficou de fora dos convocados.

«Todos sabemos que no futebol temos dois períodos distintos: o de mercado fechado, onde estamos mais serenos, e outro com o mercado aberto, onde ocasionalmente os interesses individuais podem ser colocados à frente dos coletivos. Infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece, por isso hoje estão aqui os que têm o desejo e motivação para lutar pela equipa. Posso ter errado muitas vezes, mas desde o meu primeiro dia até ao último, os interesses coletivos da equipa e da Roma virão sempre em primeiro lugar», disse o português aos microfones da DAZN.

Já após a partida, José Mourinho também abordou a situação de Zaniolo e garantiu que a Roma não tinha recebido propostas vantajosas.

«O diretor [Tiago Pinto] falou bem, o que me importa é que ganhámos. O meu sentimento é que ele estará cá a 1 de fevereiro. O Nicolò quer sair, mas acho que vai ficar. Eu também gostava de estar em Londres com a minha família no jantar esta noite, mas estou aqui. Ele tem um valor importante, mas as ofertas em cima da mesa são impossíveis de aceitar. Quando um jogador quer sair, normalmente é porque há ofertas, mas não há nada. Como lidar com isso? Quem trabalha e merece jogar, joga. Procuro fazer o melhor pela equipa. Sempre tive um relacionamento excelente com ele, mas agora ele quer sair. Mas onde está a proposta aceitável para Roma?», atirou o special one.

«Confio nas palavras do diretor de que não há ofertas: se ele sair faremos uma reunião de emergência para um substituto. Mas não acho que isso vá acontecer. Sempre que ele joga, bem ou mal, dá tudo. E isso é verdade: ponto final. A minha relação com ele sempre foi boa. Mas não podes convocar ninguém que não tenha a cabeça aqui, ele não conseguiu ajudar a equipa», concluiu.

Zaniolo, de 23 anos, está desde 2018 na Roma. Esta temporada, soma 17 jogos, dois golos e ainda uma assistência.