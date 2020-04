José Mourinho foi convidado a escolher o melhor futebolista de todos os tempos. A escolha do técnico do Tottenham não recaiu nem em Messi nem em Ronaldo.



«Ronaldo, o fenómeno. Cristiano e Messi tiveram carreiras mais longas, estiveram no topo todos os dias durante 15 anos. Mas se falarmos só de talento e habilidade, ninguém supera Ronaldo. Quando estava no Barcelona com Bobby Robson, apercebi-me de que era o melhor jogador que já tinha visto na minha vida», referiu, durante uma conversa com um página de resultados desportivos.



O «Special One» lamentou as lesões que Ronaldo teve durante a carreira. O antigo internacional brasileiro recorde-se, sofreu duas graves lesões no joelho direito.



«As lesões mataram uma carreira que poderia ter sido ainda mais incrível. O talento que ele tinha aos 19 anos era algo incrível», concluiu.