A Roma, de José Mourinho, perdeu o dérbi com a Lazio por 1-0 e caiu nos quartos de final da Taça de Itália. Após o jogo, o treinador português não conseguiu esconder a frustração.

«É sempre doloroso, mas quando é o dérbi, é ainda mais doloroso», disse Mourinho ao SportMediaset.

O «special one» lamentou ainda a substituição forçada de Paulo Dybala ao intervalo e assumiu que o internacional argentino é capaz de fazer a diferença no jogo dos giallorossi. «No primeiro tempo fomos a equipa com mais personalidade e parecemos mais organizados em campo. Tudo mudou para nós quando o Dybala saiu de campo, o mesmo aconteceu com a Fiorentina quando parecia que poderíamos vencer com facilidade. Sem ele há menos qualidade e menos conexões.»

«Ele sofreu a lesão muscular habitual. Teve um jogo muito físico há dois dias e ficou 80 minutos em campo. Este era um jogo exigente e ele queria jogar. Quando o Paulo sai tudo fica mais difícil», esclareceu.

Mourinho criticou também o penálti que deu o triunfo à Lazio. «Os jogadores de há dez anos não se teriam atirado para o chão depois de um toque destes. Não sei como dizem isto em Itália, mas em Portugal diz-se que dentro da área o penálti é a pena máxima, quase como a pena de morte ou a guilhotina na época da revolução francesa. Este árbitro muito inteligente deixa passar essas ações no meio-campo e decide não dar penálti. Mas quando tem alguém no VAR que decide chamá-lo... E quando um jogador faz este espetáculo todo depois de contacto mínimo... Não quero dizer que não é penálti, mas os jogadores adaptam-se à situação.»

«A saída da Taça de Itália pesa para todos nós, principalmente quando pensamos nestes adeptos incríveis. Vamos acabar com este ciclo horrível no domingo em Milão», concluiu, em alusão ao duelo com o AC Milan.