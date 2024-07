José Mourinho já prepara a primeira época no comando do Fenerbahçe e garante que está muito motivado no emblema turco. O treinador português, ainda assim, lamentou que os jogos oficias estejam marcados para breve.

«Sinto-me muito feliz e motivado. Sinto-me mais motivado do que nunca. É claro que as condições em que nos encontramos neste momento não são fáceis. Muitos dos nossos jogadores estavam nas suas seleções. Conseguimos começar o nosso trabalho com metade da equipa. Portanto, as coisas não são fáceis para nós, já que as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões vão começar dentro de duas semanas. Continuamos o nosso trabalho da melhor forma possível com os jogadores que temos», disse o «special one» em declarações à imprensa.

Mourinho destacou as boas condições que encontrou no clube turco. «Cada clube em que trabalhei na minha carreira foi um desafio para mim. Deparei-me com uma estrutura e organização muito boas. Muitos treinadores portugueses já trabalharam aqui antes. Eu sei das minhas responsabilidades. Fui muito bem recebido. As condições do clube são muito boas, temos um diretor desportivo [Mário Branco] muito bom, que está aqui há dois anos. O que queremos fazer como clube é responder a esta paixão da melhor maneira possível e dar aos 35 milhões de adeptos do Fenerbahçe a felicidade que esperam.»

Quanto ao mercado de transferências, Mourinho salientou que quer contar o quanto antes com os jogadores que estiveram nas seleções.

«Este é o maior desafio que enfrentamos neste momento. Mas é por um bom motivo, claro. Estamos nesta situação porque a seleção turca fez um bom trabalho», destacou.

«Sabemos o que queremos e precisamos no mercado de transferências. É claro que o facto de jogarmos jogos da Liga dos Campeões não nos ajuda. O mercado de transferências está ativo e muitos clubes não vão disputar as eliminatórias da Liga dos Campeões no dia 23, isso é um problema para nós. Provavelmente não estaremos no nosso melhor jogo no primeiro jogo contra o Lugano, mas uma coisa que sei é que no nosso segundo jogo em casa os nossos adeptos vão ajudar-nos a vencer», concluiu.