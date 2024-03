José Mourinho teve uma sexta-feira atarefada.

O treinador português esteve em Riade, capital da Arábia Saudita, onde começou por assistir à final da Taça do Egito entre o Al Ahly e o Zamalek (vitória da primeira equipa por 2-0) e foi um dos protagonista do pré-jogo. Ao lado de Ronaldo fenómeno e de Francesco Totti, cada um envergando a camisola de um dos gigantes do Cairo, transportou a taça para o relvado antes do apito inicial.

Depois do jogo, que foi realizado no estádio do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro, assistiu na primeira fila ao combate de boxe entre os pesos pesados Anthony Joshua e Francis Ngannou, que Joshua venceu com o KO no segundo assalto. O técnico setubalense filmou inclusive o momento do soco decisivo e partilhou-o nas redes sociais