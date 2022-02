José Mourinho viveu um jogo muito emotivo diante do Inter de Milão e até recebeu uma cartolina amarela nos descontos da primeira parte. No final do encontro, o treinador português não se escusou a enviar uma «bicada» ao árbitro da partida.

«Um amarelo a Mourinho significa muito, é bom para o currículo dele», disse, citado pelo Corriere dello Sport.

O «special one» agradeceu a receção calorosa que recebeu no regresso ao Giuseppe Meazza, mas reforçou que está focado na Roma.

«A parte emocional e o jogo em si são duas coisas bem distintas, mas que podem coexistir. A forma como os dirigentes e adeptos do Inter me receberam, o enorme presente que recebi antes do jogo, foram todos fantásticos comigo. Só tenho a agradecer. Não posso esconder a relação eterna com o Inter, mas vim para ganhar e a Roma agora é a minha casa. Amo a minha Roma e estou triste por termos perdido», lamentou.

A Roma, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira a titulares, perdeu por 2-0 e foi afastada da Taça de Itália.