O Fenerbahçe venceu os suíços do Lugano (2-1) esta terça-feira e já sabe que vai defrontar o Lille na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ainda assim, José Mourinho garante que quer desfrutar da vitória e só depois pensar no duelo com os franceses.

«Até agora não estudamos nada sobre o Lille. Claro que os conheço do ano passado, mas não os estudamos até agora porque o nosso único foco era o Lugano. Eu sabia que o jogo de hoje seria difícil. Precisamos de analisar isto passo a passo. Na verdade, o Lille começou a ser falado assim que foi feito o sorteio, mas só a partir de agora podemos falar do Lille. Amanhã, depois de passar algumas horas ao sol à beira da piscina, começaremos a trabalhar no Lille com a minha maravilhosa equipa», disse o treinador português, após a partida.

Mourinho lamentou que alguns dos reforços ainda não estejam a cem por cento para irem a jogo e assumiu que o plantel do Fenerbahçe não está nos níveis físicos que pretende. Contudo, o técnico luso elogiou os jogadores e também a equipa suíça, que perdeu os dois jogos pela margem mínima e dificultou a tarefa ao conjunto de Istambul.

«Na conferência de imprensa de ontem, usei uma frase como “devemos sobreviver” porque sabia que o jogo seria difícil. O nosso adversário é uma equipa que melhora com o tempo. As pessoas podem pensar que a liga suíça não é uma liga de alto nível, mas o nosso adversário é, na verdade, uma boa equipa. Eles causaram-nos dificuldades, mas conseguimos manter a calma. O intervalo foi bom para nós. Conseguimos sobreviver. Depois do 1-1, estava tudo nas nossas mãos, não tivemos dificuldades», afirmou.