José Mourinho tem 12 épocas de experiência na liga inglesa e quer voltar a treinar em solo britânico. O treinador português assumiu a vontade de regressar à Premier League, mas, antes disso, garantiu que vai cumprir o contrato com o Fenerbahçe.

«Tive três clubes em Inglaterra, treinei em quatro períodos diferentes e adorei. E, do ponto de vista social, tive a sorte de morar em tantas cidades, mas a minha família mora em Londres. Londres é o meu lar, por isso, um dia terei de voltar, a menos que ninguém me queira. Um dia eu gostaria de voltar», confessou o técnico luso, numa entrevista à Sky Sports.

«Mas não me interpretem mal e vamos deixar bem claro que nos próximos dois anos, nesta temporada e na próxima, ninguém me tirará do Fenerbahçe», acrescentou, referindo-se ao contrato com o clube turco.

Mourinho revelou ainda que não existiram contactos para que assumisse a seleção inglesa, um cargo que, no presente, não encaixa na filosofia no «special one».

«Ainda tenho muita energia para ter só um jogo por mês, preciso de jogar. Acho que é algo que gostaria de fazer, ter a experiência de disputar um Mundial ou um Euro. Representar o país, o meu país ou um país ao qual me sinto ligado. mas não agora», reconheceu.

Na mesma entrevista, Mourinho voltou a deixar críticas à UEFA. «A sensação que tenho é que estou em apuros na Europa. Perdi uma final de uma forma que ainda não aceito [Liga Europa, com a Roma] e, desde então, sinto isso. Sei que é uma batalha que nunca poderei vencer.»

O técnico do Fenerbahçe, contudo, não quer ser tratado de forma especial.

«Em campo, não importa se és o Lionel Messi ou se está a jogar pela primeira vez. As regras são as mesmas para o Messi e para o jovem jogador. E para os treinadores é a mesma coisa. Não importa se és o Carlo Ancelotti ou um jovem treinador que está a começar. Tens de te comportar da mesma forma. Isso é o que eu quero para mim e é isso que não estou a conseguir. Não quero ter tratamento especial, quero ter tratamento honesto. Desde a final de Budapeste está a ficar difícil», rematou.