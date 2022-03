O antigo treinador de Roma e Lazio, Zdenek Zeman, antecipou o dérbi da cidade eterna e considerou que Sarri está a fazer um melhor trabalho que José Mourinho.



«Se prefiro Sarri? Não é uma questão de preferência. Sarri está a fazer um trabalho melhor, já deu uma identidade à Lazio. Mourinho falhou um cumprir as expetativas até agora. Não falo a nível da comunicação, mas em qualidade de futebol. A Roma ainda não sabe o que fazer em campo enquanto a Lazio é mais equilibrada», referiu, em entrevista ao Corriere dello Sport.



Assim que teve oportunidade, o treinador português não deixou o homólogo do Foggia, da Serie C, sem resposta.



«Esperam que um treinador que venceu 25 troféus responda a alguém que só conquistou por duas vezes a Serie B? Se me perguntarem sobre Giovanni Trapattoni ou Fabio Capello, ficarei contente em responder mas Zeman... por favor, não consigo», atirou Mourinho, em conferência de imprensa.



O dérbi entre Roma e Lazio está marcado para as 17h00 deste domingo.