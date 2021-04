O Tottenham já oficializou a saída de José Mourinho e da respetiva equipa técnica.

João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra deixam também os «Spurs», de acordo com a nota oficial.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS