José Mourinho criticou o VAR Atilla Karaoglan após a dramática vitória do Fenerbahçe, por 3-2, sobre o Trabzonspor, dizendo que o responsável estava muito ocupado a «beber chá turco» em vez de aconselhar o árbitro a assinalar a expulsão de um jogador adversário.

O treinador do Fenerbahçe criticou ainda o nível da arbitragem na Turquia e disse, meio a sério, meio a brincar, que não foram sinceros com ele antes de se juntar ao clube, pois apenas arbitragem «é ainda pior do que pensava», diz Mourinho.

«O árbitro era apenas um rapazinho que estava no relvado, mas o VAR era Atilla Karaoglan, por isso foi o homem do jogo. Ele passa de homem invisível a homem mais importante do jogo. Acho que estou a falar em nome de todos os adeptos do Fenerbahçe, não o queremos outra vez. Não o queremos porque cheira mal. Cheira mal, não o queremos», começou por dizer o português.

«Jogar contra o sistema é a coisa mais difícil. Esta noite jogámos contra uma boa equipa, contra um ambiente forte, contra o VAR e contra o sistema. Por isso [foi] muito difícil, e é por isso que celebrámos tanto esta vitória, porque é inacreditável ganhar este jogo contra tanta gente poderosa», continuou.

O histórico treinador instou ainda os turcos a «denunciar» a alegada corrupção na arbitragem no país, dizendo que é algo que acontece «ano após ano».

«Não vamos desistir, sabemos o que temos, culpo as pessoas do Fenerbahçe que me trouxeram para aqui, disseram-me apenas metade da verdade, não me disseram toda a verdade. Se me tivessem contado toda a verdade, eu não teria vindo», culminou.

Vale a pena ver oito minutos 'à Mourinho':