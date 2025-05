O presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, assegurou na quarta-feira que não pensa em renunciar ao cargo no clube turco e vincou que conta com o treinador português José Mourinho para a época 2025/26, apesar de o clube ter ficado pelo caminho nos quartos de final da Taça e de a conquista do campeonato estar praticamente perdida para o Galatasaray.

«Em termos de estabilidade, queremos continuar com José Mourinho. Acho que seria mais apropriado que José Mourinho continuasse, para benefício do Fenerbahçe. O maior problema no Fenerbahçe é a estabilidade. Conseguimos estabilidade na presidência, mas não conseguimos em termos desportivos. Este é um país difícil de entender. Ele também é humano e pode cometer erros. Quando falei com Mourinho, ele disse que seríamos campeões na segunda época. Assinámos um acordo de dois anos e os termos são claros. Ele recebeu uma oferta de 36 milhões de euros durante a pausa, a meio da época, mas não aceitou», referiu Ali Koç, em declarações ao TRT Spor, deixando ainda mais detalhes sobre o contrato.

«O tango é praticado por duas pessoas. Se Mourinho quiser sair, as condições são claras. Se ele quiser sair, há coisas no contrato que o obrigam a abrir mão de um ano de salário. Temos uma relação diferente. Ele conhece a minha família, o meu pai, a minha esposa, o meu filho, comemos juntos com frequência. Ainda não conheço a família dele, ainda não vieram [ndr: para a Turquia]. Ainda estamos juntos. Se algo diferente acontecer, vamos ver», acrescentou o dirigente do Fenerbahçe, notando a abertura do técnico português para incidências que aconteceram durante a época.

«Eu avisei Mourinho sobre algumas coisas e depois ele fez o que eu disse e veio desculpar-se. Ele é uma pessoa aberta a todo o tipo de feedback», frisou.

Por outro lado, Ali Koç revelou que mantém contacto com o treinador português Jorge Jesus, que treinou o Fenerbahçe em 2022/23 e que, nos últimos dias, deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita, mas diz que não era tanto aberto a feedback como Mourinho.

«Já Jesus não era assim. Ele também é um ótimo treinador e mantemos contacto com ele. A defesa a três custou-nos caro durante a era Jesus. Dissemos-lhe que não queríamos isso quando o negociámos. Depois, jogou jogos com defesa a três. O que me chateia aqui é que ele fez isso, mesmo quando conversámos sobre essas coisas», observou.