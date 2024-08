O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, entrou a vencer no campeonato da Turquia, ao bater o Adana Demirspor em casa, por 1-0, na 1.ª jornada.

Em Istambul, com 50 mil adeptos nas bancadas, um golo do avançado bósnio Edin Dzeko, aos 34 minutos, garantiu o triunfo à equipa treinada pelo português.

Logo na primeira jornada da Liga turca, ainda antes do lance do golo, Mourinho acabou por ver o cartão amarelo, por entrar numa disputa acesa com o árbitro principal da partida e também com o quarto árbitro.

Segue-se, para o Fenerbahçe, a receção ao Lille, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, depois do desaire por 2-1 no primeiro confronto em França. O jogo disputa-se na terça-feira (18h00).