A tradição de invadir a conferência de imprensa do treinador depois de uma conquista não podia faltar no dia em que a Roma se tornou no primeiro vencedor da Liga Conferência.

Por isso mesmo, o plantel giallorossi entrou na sala de imprensa sem pedir autorização e deu um «banho» de água a José Mourinho, que não se importou e até se juntou à festa dos jogadores, que gritavam insistentemente: «Campeões, allez!».

Ora veja: